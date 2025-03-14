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Глава МВД Украины сообщил о задержании подозреваемого в убийстве Ганула

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве националиста Ганула
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Полиция Одесской области/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в убийстве организатора беспорядков у Дома профсоюзов в Одессе, радикального националиста Демьяна Ганула. Об этом сообщило украинское издание «Обозреватель».

Глава МВД Украины Игорь Клименко в своем Telegram-канале подтвердил задержание подозреваемого. По словам министра, он скрывался в своей квартире, где правоохранители обнаружили оружие.

Ганула застрелили на людной улице в Одессе утром 14 марта. Следователи рассматривают несколько версий убийства: среди них месть за помощь в организации задержания уклонистов от мобилизации.

Депутат Госдумы Вассерман предположил, что в убийстве виновны соратники Ганула. Активистка Ольга Игнатьева считает, что этот инцидент — сигнал для сообщников националиста по поджогу Дома профсоюзов 2 мая 2014 года. Накануне ЕСПЧ возложил ответственность за эту трагедию на украинские власти. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее момент убийства украинского неонациста Ганула попал на видео.

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