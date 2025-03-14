Минюст РФ пополнил перечень иноагентов

Министерство юстиции включило в реестр иноагентов писательницу Аллу Боссарт и политолога Германа Обухова. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По данным ведомства, 75-тилетние Боссарт и Обухов распространяли материалы иностранных агентов, сведения, направленные на формирование негативного образа Вооруженных сил России, а также недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике.

14 марта Московская прокуратура направила в следственные органы материалы для возбуждения уголовного дела в отношении Евгения Чичваркина (признан в РФ иностранным агентом). В феврале против Чичваркина составили протокол по статье Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) России «Участие в деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности».

13 марта сообщалось, что депутаты Госдумы подготовили три законопроекта, направленных на совершенствование контроля за деятельностью иноагентов. Одним из них предлагается установить уголовную ответственность за призывы к санкциям против РФ.

Ранее суд арестовал имущество главреда «Медиазоны» (признана в РФ иностранным агентом).