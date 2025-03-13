За призывы к санкциям против РФ начнут наказывать сроками

Володин: за призывы к санкциям против РФ предложили наказывать сроком до 5 лет

Депутаты Госдумы подготовили три законопроекта, направленные на совершенствование контроля за деятельностью иноагентов. Одним из них предлагается установить уголовную ответственность за призывы к санкциям против РФ, сообщил в своем Telegram-канале председатель Вячеслав Володин.

Инициативой предполагается лишение свободы на срок до 5 лет и конфискация имущества за дискредитацию ВС РФ или призывы к ограничительным мерам в отношении РФ из корыстных побуждений.

Кроме того, законопроекты предлагают вести судебные разбирательства «за противоправные действия против России из-за рубежа» для иноагентов и тех, кто бежал из страны, без их участия.

Помимо этого, среди инициатив — признание иноагентами тех, кто оказывает содействие в исполнении решений международных организаций, в которых не участвует Россия. В качестве примера в материале приводит Международный уголовный суд (МУС). Также данной инициативой предполагается наказание за помощь иностранным госорганам в деятельности, направленной против безопасности РФ, и вовлечение граждан в сбор сведений в области военно-технической деятельности, которые могут быть использованы во вред стране.

5 марта в ГД в первом чтении одобрили законопроект о новых штрафах до 500 тысяч рублей для иноагентов, не соблюдающих требования Минюста РФ.

Ранее в Госдуме поддержали полный запрет на участие иноагентов в просвещении.