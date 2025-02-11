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На Чичваркина составили протокол по статье КоАП

На Чичваркина составили протокол об участии в нежелательной организации
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tot_samy_chichvarkin/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

В отношении предпринимателя Евгения Чичваркина (признан в РФ иностранным агентом) составили протокол об участии в нежелательной организации. Информация по делу опубликована на портале судов общей юрисдикции Москвы.

Против предпринимателя составили протокол по статье Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) России «Участие в деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности».

По данным РБК, причиной этого может быть участие Чичваркина в «Антивоенном комитете России» (признан нежелательной организацией в России). Аналогичный протокол был составлен на журналиста, публициста и бывшего дипломата Александра Баунова (признан в РФ иностранным агентом).

В декабре Гагаринский суд Москвы наложил штраф на Чичваркина за отказ предоставить данные о своей деятельности в российский Минюст. Сумма штрафа не уточнялась, но, согласно части 2 статьи 19.34 КоАП РФ (непредставление иностранным агентом информации о себе в уполномоченный орган), она может составлять от 30 тыс. до 50 тыс. руб.

Ранее Минюст обновил перечень нежелательных в России НПО.

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