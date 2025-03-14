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Прокуратура Москвы инициировала уголовное преследование Чичваркина

Прокуратура инициировала уголовное преследование Евгения Чичваркина
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tot_samy_chichvarkin/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Московская прокуратура направила в следственные органы материалы для возбуждения уголовного дела в отношении Евгения Чичваркина (признан в РФ иностранным агентом). Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Основанием для уголовного преследования в отношении предпринимателя послужило нарушение закона об иноагентах: несмотря на два предыдущих административных штрафа за аналогичные нарушения (ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ), Чичваркин продолжил распространять материалы в онлайн-видеохостинге без надлежащего маркирования.

«Прокуратура Москвы установила, что признанный иностранным агентом Евгений Чичваркин <...> с 4 по 12 марта 2025 года, находясь за пределами Российской Федерации, в нарушение порядка деятельности иностранного агента продолжил распространение сообщений и материалов в одном из видеохостингов без указания на то, что они созданы физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента», — говорится в сообщении ведомства.

В феврале против Чичваркина составили протокол по статье Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) России «Участие в деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности».

Ранее Чичваркин отрекся от российской оппозиции.

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