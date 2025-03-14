Крупный пожар на нефтебазе в Туапсе после атаки дронов попал на видео

Baza опубликовала видео с полыхающей нефтебазой после атаки дрона в Туапсе

Пожар на территории нефтебазы в Туапсинском районе Краснодарского края после атаки беспилотников попал на видео, которое опубликовал Telegram-канал Baza.

Очевидцы запечатлели на видео ярко-оранжевое зарево и мощный столб дыма. При этом слышны звуки сирены, предупреждающей об угрозе атаки с воздуха, отметил канал.

По словам главы региона Вениамина Кондратьева, загорелся один из резервуаров с бензином. Глава Туапсинского муниципального округа Сергей Бойко уточнил, что возгорание произошло в 3:07 по московскому времени. В тушении пожара принимают участие 121 человек, задействовано 39 единиц техники.

Незадолго до этого Baza сообщила, что, по словам очевидцев, были слышны характерный звук беспилотника и взрыв. В городе работали сирены.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее стало известно, сколько дронов Украина намерена произвести в 2025 году.