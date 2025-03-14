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Экс-тренер и гендиректор российского хоккейного клуба задержаны за вымогательство

Baza: гендиректор ЦСК ВВС Мордвинцев задержан за вымогательство у хоккеиста
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ЦСК ВВС

Бывший главный тренер самарского ЦСК ВВС Юрий Мордвинцев и генеральный директор клуба Юрий Ковтун были задержаны за вымогательство денег у хоккеистов, передает Telegram-канал Sport Baza.

Дело возбуждено по статье 204 УК РФ «Коммерческий подкуп группой лиц, сопряженный с вымогательством». По версии следствия, Ковтун требовал с хоккеиста команды Владимира Серова 80 тысяч рублей за постоянную игровую практику в основном составе клуба. Серову угрожали убрать из команды, если он не согласится заплатить.

Источники утверждают, что в квартирах Мордвинцева и Ковтуна прошли обыски. Сейчас Мордвинцев отпущен, он находится в статусе свидетеля. Такое решение было принято после допроса. Ковтуну избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

В турнирной таблице Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ) ЦСК ВВС идет на27 месте, набрав 49 очков. Лидирует в чемпионате петербургское «Динамо». У команды с берегов Невы 80 очков.

Ранее на уехавшего из России главу Федерации фигурного катания Москвы завели уголовное дело.

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