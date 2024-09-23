В Нижнем Новгороде неизвестный обстреливает из страйкбольного ружья детский сад

Неизвестный устроил стрельбу из страйкбольного ружья по детскому саду в Нижнем Новгороде, пишет «Коммерсантъ».

По данным газеты, неопознанный стрелок несколько дней подряд обстреливал из ружья детский сад №476 «Алиса» на улице Гордеевской.

В итоге многие родители предпочли оставить детей дома до выяснения ситуации, позднее в родительских чатах появилась информация о том, что обстрелу также подвергся детский сад №51 на улице Тонкинской.

В УМВД по Нижегородской области сообщили, что по факту произошедшего уже возбуждено уголовное дело. Хулигана разыскивают, проводится проверка.

На днях мужчина обстрелял автобус с пассажирами на остановке в Астрахани. Водитель автобуса обратился в правоохранительные органы. Спустя сутки правоохранители установили личность и задержали 20-летнего подозреваемого в стрельбе. Известно, что астраханец уже имел проблемы с законом и был судим. Предположительно, он стрелял в автобус из травматического пистолета. По факту произошедшего проводится доследственная проверка.

Ранее россиянин взял ружье и обстрелял дверь соседа, который мешал спать.