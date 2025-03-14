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В красноярском крае мужчина открыл стрельбу в больнице

В Зеленогорске мужчину задержали за стрельбу в поликлинике
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Depositphotos

В Красноярском крае мужчину подозревают в том, что он открыл стрельбу в медучреждении. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел в городской поликлинике Зеленогорска. По версии правоохранителей, пьяный подозреваемый пришел в больницу и выстрелил в потолок из изделия, похожего на пневматическое оружие.

Во время стрельбы никто не пострадал. Сотрудники МВД задержали подозреваемого. На данный момент они проводят проверку, которая поможет выяснить все обстоятельства произошедшего.

«В ходе проверки полицейскими будет дана оценка противоправным действиям мужчины, после которой будет принято процессуальное решение», – сообщается в публикации.

До этого в Красноярском крае жительница Минусинска устроила стрельбу на улице около больницы. По словам самой задержанной, они с мужем привезли в учреждение общего знакомого. Мужчине стали оформлять все нужные документы, но в какой-то момент женщина стала вести себя агрессивно.

Муж вывел ее и пытался забрать пистолет, в итоге тот выстрелил несколько раз.

Ранее в Краснодаре женщина обстреляла из пневматики гулявших в ее дворе мать и дочь.

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