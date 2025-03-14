После стрельбы у детсада в Новой Москве начата доследственная проверка

Столичный СК начал проверку после стрельбы у частного детсада в Новой Москве

Следователи начали доследственную проверку после стрельбы у частного детского сада в Новой Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета (СК) РФ в Telegram-канале.

По данным ведомства, 14 марта возле детского сада на улице Липовый парк в поселке Коммунарка мужчина устроил конфликт с матерью своего ребенка, после чего выстрелил из травматического пистолета в сторону ее знакомого. Никто из детей не пострадал.

«По данному факту следственным отделом по Троицкому и Новомосковскому административным округам Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве организована доследственная проверка», — сказано в сообщении СК.

До этого стало известно, что после инцидента правоохранители доставили в полицию двух мужчин — участников конфликта.

По данным Telegram-канала 112, неизвестный, вооруженный огнестрельным оружием, ворвался в здание частного детского сада Bilingual Kids Academy в Новой Москве и открыл стрельбу. В результате нападения сотрудник учреждения Антон Ж получил ранение в ногу.

По информации агентства РИА Новости, причиной стрельбы стал конфликт нового сожителя мамы ребенка с ее бывшим.

9 марта в Красноярском крае жительница Минусинска устроила стрельбу на улице около больницы. По словам самой задержанной, они с мужем привезли в учреждение общего знакомого. Мужчине стали оформлять все нужные документы, но в какой-то момент женщина стала вести себя агрессивно.

Ранее в Красноярском крае мужчина открыл стрельбу в больнице.