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Жительница Красноярского края устроила стрельбу около больницы

МВД: в Минусинске полицейские задержали женщину с пистолетом в больнице
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Depositphotos

В Минусинске Красноярского края полицейские задержали женщину, которая устроила стрельбу в медицинском учреждении. Об этом сообщили в МВД.

Утром 8 марта в дежурную часть поступило сообщение от сотрудников одной из больниц. Заявитель сказал, что неизвестная в приемном покое ведет себя агрессивно и «размахивает предметом, похожим на пистолет».

На место происшествия приехали полицейские и задержали 43-летнюю местную жительницу, которая была пьяна. Ее задержали и в отделе выяснили, что она вместе с мужем привезла в больницу их общего знакомого, которому требовалась помощь.

Во время оформления пациента выпившая женщина начала вести себя агрессивно и угрожать сотрудникам больницы. После этого сожитель вывел ее на улицу и попытался забрать пневматический пистолет, из-за чего произошло несколько выстрелов. В инциденте никто не пострадал.

На женщину завели уголовное дело. Ей грозит до пяти лет лишения свободы. Пневматический пистолет изъяли и направили на экспертизу.

Ранее в Петербурге мужчина из ревности открыл стрельбу по женщине, с которой расстался.

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