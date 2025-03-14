Украинские СМИ сообщили, что убийца Ганула сам сдался полиции

Предполагаемый убийца организатора беспорядков у Дома профсоюзов в Одессе, радикального националиста Демьяна Ганула сам сдался полиции. Об этом сообщило издание «Телеграф».

По данным издания, мужчина сам позвонил в полицию и признался в содеянном.

Демьяна Ганула застрелили утром 14 марта. В сети появилось видео с камер видеонаблюдения, где видно, как мужчина подходит к лежащему на земле мужчине и стреляет в упор ему в голову, а в это время рядом стоят двое человек. Пострадавший скончался на месте.

Ганул был заочно арестован в России по подозрению в организации поджога Дома профсоюзов в Одессе в 2014 году. Против мужчины возбуждено уголовное дело за нападение на учреждение под международной защитой, а также по факту уничтожения либо повреждения воинских захоронений.

2 мая 2014 года в районе Греческой площади в Одессе произошла потасовка между сторонниками «антимайдана» и «евромайдана». Драка закончилась разрушением палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись «антимайдановцы».

Националисты, которые оттеснили их с Греческой площади, забросали здание бутылками с зажигательной смесью и стали стрелять по некоторым из тех, кто пытался бежать.

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