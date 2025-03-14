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Российские боевые самолеты назвали лучшими в мире

Глава ОАК: российские военные самолеты остаются лучшими в мире
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Илья Питалев/РИА Новости

Повышенный интерес к российским боевым самолетам подтверждает их превосходство на мировой арене. Глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Вадим Бадеха отметил данный факт в эфире телеканала «Россия-24».

«Если говорить о боевой авиации, то вы прекрасно знаете, что наши самолеты остаются лучшими в мире. Это доказывает сегодняшний растущий спрос на международном рынке по линии военно-технического сотрудничества», — заявил он на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

Бадеха подчеркнул, что в России производят различные модели боевых самолетов, включая истребители пятого поколения Су-57, истребители Су-35С поколения 4++ и многоцелевые истребители-бомбардировщики Су-34.

В конце февраля американский журнал The National Interest писал, что российский истребитель пятого поколения Су-57 имеет преимущества перед американским F-35 в скорости и стоимости. По данным автора публикации, максимальная скорость российского истребителя составляет 2,0 Маха, что заметно выше, чем у F-35. При этом Су-57 значительно более заметен, чем F-35.

Ранее в российскую армию поступила партия Су-57 и Су-34.

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