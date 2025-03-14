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В Курске двух военных комендантов осудили за взятки

«Лента.ру»: в Курске двум военным комендантам дали по девять лет за взятки
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Курский гарнизонный военный суд вынес приговор двум военным комендантам, признав их виновными в вымогательстве взяток у военнослужащих. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на объединенную пресс-службу судебной системы Курской области.

По данным издания, коменданты приговорены к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима. Суд установил их виновность по статьям 290 («Получение взяток в виде денег за бездействие, совершенное группой лиц по предварительному сговору с вымогательством взятки») и 291 («Получение взятки в размере, не превышающем десяти тысяч рублей») Уголовного кодекса РФ. Мужчины были лишены воинских званий.

Суд установил, что осенью 2023 года они покинули пределы полевого лагеря и обнаружили двух военнослужащих, которые пользовались телефонами. Под угрозой привлечения к ответственности за грубое нарушение дисциплины коменданты получили от «нарушителей» по 5000 рублей в качестве взятки. По аналогичной схеме они вымогали 50 тысяч рублей еще у двух военнослужащих.

13 марта суд в Уфе арестовал заместителя начальника Бурзянского районного отдела полиции, подозреваемого во взяточничестве.

12 марта в Перми бывшего руководителя регионального управления автодорог и транспорта Андрея Уголькова осудили на шесть лет. Обвинения чиновнику предъявили еще в 2023 году. Речь идет о получении взятки в 15 млн рублей. Угольков находился под стражей до вынесения приговора.

Ранее бывший борец с коррупцией в Брянске получил срок за взятку.

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