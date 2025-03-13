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В Уфе арестовали замначальника отдела полиции

Суд в Уфе арестовал заместителя начальника районного отдела полиции за взятку
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Суд в Уфе арестовал заместителя начальника Бурзянского районного отдела полиции, подозреваемого во взяточничестве. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления (СУ) СК России по Республике Башкортостан в Telegram-канале.

Арестованный обвиняется в получении взятки в особо крупном размере.

По данным следствия, с ноября 2023 по октябрь 2024 года обвиняемый, занимая должность начальника отделения МВД России по Бурзянскому району, получил от троих местных жителей, занимающихся лесозаготовкой, незаконное вознаграждение. Оно включало пиломатериалы объемом 39 кубометров стоимостью более 540 тысяч рублей и денежные средства на общую сумму свыше 800 тысяч рублей. Взятка была дана за попустительство по службе, включая непривлечение взяткодателей к административной ответственности за нарушения в лесозаготовительной деятельности, обеспечение беспрепятственного проезда грузовых автомобилей с пиломатериалами по территории Бурзянского района и предупреждение предпринимателей о предстоящих проверках со стороны подчиненных.

Факт преступления был выявлен сотрудниками УФСБ России по Республике Башкортостан совместно с подразделением собственной безопасности МВД.

12 марта в Перми бывшего руководителя регионального управления автодорог и транспорта Андрея Уголькова осудили на шесть лет. Обвинения чиновнику предъявили еще в 2023 году. Речь идет о получении взятки в 15 млн рублей. Угольков находился под стражей до вынесения приговора.

Ранее бывший борец с коррупцией в Брянске получил срок за взятку.

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