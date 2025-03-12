Пермского чиновника осудили на шесть лет за взятку в 15 млн рублей

Бывшего главу управления пермского транспорта осудили на шесть лет

В Перми бывшего руководителя регионального управления автодорог и транспорта Андрея Уголькова осудили на шесть лет. Об этом сообщили в региональном СК.

«Доказательства, собранные третьим отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Пермскому краю, признаны судом достаточными для вынесения приговора», — говорится в сообщении.

Обвинения чиновнику предъявили еще в 2023 году, речь идет о получении взятки в 15 млн рублей. Угольков находился под стражей до вынесения приговора.

До этого в Красноярске бывшего генерального директора ООО «Аэропорт «Норильск» Андрея Никифорова приговорили к 7,5 года строгого режима за дачу взятки в крупном размере. Он передал должностному лицу, ответственному за реконструкцию аэропорта, взятку в размере 250 тысяч рублей. Никифоров также будет обязан выплатить штраф в размере 5 миллионов рублей.

Ранее бывший борец с коррупцией в Брянске получил срок за взятку.