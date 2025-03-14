В Татарстане женщина заявила, что брат ее изнасиловал, и получила штраф

В Татарстане женщину осудили за обвинение брата в изнасиловании. Об этом сообщает прокуратура региона.

По версии следствия, 38-летняя фигурантка, будучи пьяной, решила привлечь родственника к ответственности, поэтому написала заявление в полицию. Она утверждала, что брат неоднократно ее насиловал. Однако подтверждений этому сотрудники правоохранительных органов не нашли.

«В ходе разбирательства правоохранители выяснили, что женщина соврала и никакого преступления в отношении нее родственник не совершал», – сообщается в публикации.

Сама подсудимая вину признала. Ей назначили штраф в размере 80 тысяч рублей за ложный донос.

До этого в Бразилии пожилая женщина обвинила бездомного в насилии над детьми. Подозреваемая, по версии правоохранителей, напала на мужчину и вырезала ему сердце и половой орган, после чего съела. Таким образом она якобы отомстила за детей, но пострадавших от действий бездомного найти не удалось.

Ранее женщина, обвинившая Майка Тайсона в изнасиловании, отозвала свой иск.