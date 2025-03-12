Бразильянка обвинила бездомного в насилии над детьми и съела его сердце

Пожилая женщина из Бразилии стала фигуранткой уголовного дела после нападения на бездомного мужчину. Об этом сообщает G1.
Инцидент произошел на побережье Сан-Паулу. Местные жители обнаружили 60-летнего бездомного по фамилии Селсо с ножевыми ранениями в шею и грудь, спасти пострадавшего не удалось. На месте также нашли записку, в которой неизвестный называл мужчину насильником.
Известно, что бездомный прожил на улице более 15 лет, он пил и употреблял наркотики.
После произошедшего правоохранители задержали 65-летнюю Хосефу Лиму де Соузу, которая призналась в причастности к нападению. Она заявила, что Селсо якобы насиловал детей, и она решила отомстить. По словам женщины, она вырезала мужчине сердце и отрезала половой орган, их она съела.
Она добавила, что совершала все эти действия без чьей-либо помощи. Однако полиция задержала ее партнера, 41-летнего Робсона Апаресидо де Оливейра, который отрицал свою причастность к произошедшему. По словам местных жителей, мужчина за некоторое время до инцидента угрожал Селсо.
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