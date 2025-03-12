Бразильянка обвинила бездомного в насилии над детьми и съела его сердце

G1: в Бразилии женщина съела сердце бездомного, чтобы отомстить за насилие

Пожилая женщина из Бразилии стала фигуранткой уголовного дела после нападения на бездомного мужчину. Об этом сообщает G1.

Инцидент произошел на побережье Сан-Паулу. Местные жители обнаружили 60-летнего бездомного по фамилии Селсо с ножевыми ранениями в шею и грудь, спасти пострадавшего не удалось. На месте также нашли записку, в которой неизвестный называл мужчину насильником.

Известно, что бездомный прожил на улице более 15 лет, он пил и употреблял наркотики.

После произошедшего правоохранители задержали 65-летнюю Хосефу Лиму де Соузу, которая призналась в причастности к нападению. Она заявила, что Селсо якобы насиловал детей, и она решила отомстить. По словам женщины, она вырезала мужчине сердце и отрезала половой орган, их она съела.

Она добавила, что совершала все эти действия без чьей-либо помощи. Однако полиция задержала ее партнера, 41-летнего Робсона Апаресидо де Оливейра, который отрицал свою причастность к произошедшему. По словам местных жителей, мужчина за некоторое время до инцидента угрожал Селсо.

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