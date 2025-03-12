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Женщина, обвинившая Майка Тайсона в изнасиловании, отозвала свой иск

Женщина, обвинившая Майка Тайсона в изнасиловании в 1991 году, отозвала иск
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PPE/Global Look Press

Женщина, обвинившая в изнасиловании бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу американца Майка Тайсона, отозвала иск. Об этом пишет USA Today.

До этого женщина заявила, что инцидент с Тайсоном произошел в 1991 году в городе Олбани (штат Нью-Йорк, США), в лимузине боксера. Теперь указано, что сторона обвинения добровольно решила прекратить дело.

У боксера имеется судимость за изнасилование. В 1992 году он был приговорен к шести годам тюрьмы, из которых провел за решеткой три. Также в 1998 году он был приговорен к трем с половиной месяцам тюрьмы за избиение, а в 2008 году получил срок за употребление наркотиков и вождение автомобиля в состоянии наркотического опьянения.

16 ноября 2024 года Майк Тайсон проиграл блогеру Джейку Полу. Поединок продлился все восемь раундов, которые были заявлены правилами, и завершился победой Пола единогласным решением судей со счетом 80-72, 79-73, 79-73.

До этого поединка в последний раз Майк Тайсон выходил на ринг 28 ноября 2020 года в рамках показательного поединка против Роя Джонса-младшего. Бой продлился восемь раундов по две минуты. Встреча завершилась ничьей раздельным решением судей. В профессиональной карьере Майк Тайсон провел 58 поединков, в которых ему удалось одержать 50 побед (44 — нокаутом) при двух поражениях. Еще два боя были признаны несостоявшимися.

Ранее на Украине возмутились приездом кандидата в президенты МОК в Москву.

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