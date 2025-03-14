Большинство россиян положительно оценили работу Путина

Большинство (83%) опрошенных россиян скорее хорошо оценили работу президента России Владимира Путина. Данные об этом опубликовали исследователи ФОМ, которые провели опрос.

Еженедельный опрос «ФОМнибус» провели 7–9 марта среди 1,5 тыс. респондентов в возрасте старше 18 лет из 97 населенных пунктов в 51 субъекте России.

По мнению 83% россиян, Путин скорее хорошо работает на посту президента страны, однако 6% респондентов придерживаются противоположного мнения. В то же время большинство (83%) респондентов ответили, что скорее доверяют президенту, недоверие главе государства выразили 9% респондентов.

Более половины (57%) опрошенных ответили, что российское правительство работает хорошо, а 24% респондентов назвали плохой работу кабмина. Работу главы правительства Михаила Мишустина положительно оценили 59% участников опроса, а 9% опрошенных придерживаются противоположного мнения.

Первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты России по общественной экспертизе законопроектов, политолог Александр Асафов отмечал, что высокий уровень доверия Путину стал одной из основных причин рекордной за 10 лет явки на выборах 6–8 сентября.

Ранее Трамп заявил о доверии к Путину.