В запрете на езду электросамокатов по тротуарам увидели опасные последствия

В Госдуме предложили запретить езду на электросамокатах и других средствах индивидуальной мобильности (СИМ) по тротуарам. Эксперты, однако, предупреждают, что такая мера может привести к росту числа аварий, передает 360.ru.

Напомним, с инициативой запретить СИМ на тротуарах выступил глава фракции ГД «Справедливая Россия — За правду!» Сергей Миронов, подчеркнув, что из-за высокой скорости самокаты могут сбивать пешеходов, «как кегли». Однако, по мнению председателя петербургского отделения общественной организации «КолеСИМ» Дмитрия Смешко, запрет на СИМ весом от 35 кг на тротуарах уже действует, а если допустить использование даже легких средств передвижения только на дорогах, то последствия будут негативными.

«Опыт езды на таких устройствах со скоростью в 25 километров в час мимо автомобилей, которые проносятся со скоростью 80 — это не для слабонервных», — пояснил специалист.

В сервисах кикшеринга россияне берут в основном легкие СИМ, и их выезд на проезжую часть чреват ростом числа ДТП. Вместо этого логичнее было бы развивать инфраструктуру, создавая отдельные дорожки и велополосы, чтобы пешеходы, автомобилисты и пользователи СИМ друг другу не мешали, считает Смешко. Только такой шаг, по его мнению, действительно мог бы повысить безопасность участников дорожного движения.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин до этого поручил профильным думским комитетам изучить предложения СК РФ по обеспечению безопасности использования электросамокатов. Он подчеркнул, что профильным ведомствам необходимо обеспечить безопасность всех участников дорожного движения: пешеходов, автомобилистов и самих пользователей электросамокатов.

Ранее в Совфеде предложили ограничить скорость электросамокатов до 10 км/ч.