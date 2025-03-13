Электросамокаты на тротуарах хотят запретить

В Госдуме предложили запретить движение электросамокатов по тротуарам в России. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

«Самокатчики подвергают опасности не только себя, но и пешеходов, идущих по тротуарам, ведь среди них есть маленькие дети. В этом сезоне ожидается более 500 тысяч самокатов на дорогах», — сказал депутат Сергей Миронов.

По его словам, количество аварий с участием электросамокатов увеличивается. Так, в 2024 году зафиксировали четыре тысячи таких ДТП.

По информации источника, для людей, которые передвигаются на электросамокатах, планируют сделать отдельную дорогу или перевести их на велодорожки для безопасности пешеходов.

До этого сообщалось, что число дорожно-транспортных происшествий на МКАДе уменьшилось на 34%. Таких показателей удалось достичь благодаря системе видеоаналитики, дорожному патрулю, ситуационному центру ЦОДД и Госавтоинспекции, а также водителям, которые даже после небольшого столкновения съезжают на обочину или в безопасное место.

Ранее сообщалось, что к аэропортам Москвы запретят вызывать такси, если нет стоек для заказа.