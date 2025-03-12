Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме поддержали инициативу СК о безопасной езде на электросамокатах

Володин поручил изучить предложения СК по использованию электросамокатов
close
Антон Денисов/РИА Новости

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным думским комитетам изучить предложения Следственного комитета по обеспечению безопасности использования электросамокатов. Об этом сообщила пресс-служба ГД.

«Будет правильно, чтобы профильные комитеты Госдумы изучили предложения Следственного комитета и внесли законодательные инициативы по их реализации», — отметил Володин.

По его словам, необходимо обеспечить безопасность всех участников дорожного движения: пешеходов, автомобилистов и самих пользователей электросамокатов. Для этого профильные комитеты Госдумы должны изучить предложения СК и предложить свое видение решения проблемы.

В июле прошлого года Володин сообщил, что в Госдуму поступают многочисленные жалобы россиян на «лихачей на электросамокатах». Людей беспокоит вопрос безопасности в пешеходных зонах, в первую очередь это касается детей.

Володин обратил внимание на то, что с 1 марта 2023 года для электросамокатов действуют правила дорожного движения (ПДД). Однако ответственности за их нарушение не предусмотрено. В связи с этим Госдуме задумались над штрафами для водителей данного вида транспорта.

Ранее мальчик с приятелем на самокате врезался в женщину с младенцем.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами