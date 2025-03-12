В Госдуме поддержали инициативу СК о безопасной езде на электросамокатах

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным думским комитетам изучить предложения Следственного комитета по обеспечению безопасности использования электросамокатов. Об этом сообщила пресс-служба ГД.

«Будет правильно, чтобы профильные комитеты Госдумы изучили предложения Следственного комитета и внесли законодательные инициативы по их реализации», — отметил Володин.

По его словам, необходимо обеспечить безопасность всех участников дорожного движения: пешеходов, автомобилистов и самих пользователей электросамокатов. Для этого профильные комитеты Госдумы должны изучить предложения СК и предложить свое видение решения проблемы.

В июле прошлого года Володин сообщил, что в Госдуму поступают многочисленные жалобы россиян на «лихачей на электросамокатах». Людей беспокоит вопрос безопасности в пешеходных зонах, в первую очередь это касается детей.

Володин обратил внимание на то, что с 1 марта 2023 года для электросамокатов действуют правила дорожного движения (ПДД). Однако ответственности за их нарушение не предусмотрено. В связи с этим Госдуме задумались над штрафами для водителей данного вида транспорта.

Ранее мальчик с приятелем на самокате врезался в женщину с младенцем.