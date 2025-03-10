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Сенатор предложил ограничения для электросамокатов и велосипедов

Сенатор Шейкин предложил ограничить скорость электросамокатов до 10 км/ч
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Shutterstock/Pixel-Shot

Первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Артем Шейкин выступил с предложением запретить пользователям электросамокатов и велосипедистов использование звуковых сигналов, за исключением случаев, когда это необходимо для предотвращения дорожно-транспортного происшествия (ДТП), а также ограничить их скорость до 10 км/ч при обгоне пешеходов. Об этом сообщает РИА Новости.

Шейкин отметил, что пользователи электросамокатов и велосипедов часто сигналят пешеходам, требуя уступить дорогу, что приводит к стрессовым и конфликтным ситуациям. Поэтому он считает необходимым запретить использование звуковых сигналов в таких случаях.

Он также обратил внимание на то, что часто электросамокаты и велосипеды на высокой скорости маневрируют между людьми на тротуарах, в парках и других общественных местах, что создает потенциальную опасность для пешеходов, особенно для детей, пожилых людей и маломобильных граждан.

По словам Шейкина, с наступлением теплого времени года на улицах становится больше людей, передвигающихся на велосипедах и электросамокатах, что требует особого внимания к вопросам безопасности и гармоничного взаимодействия всех участников дорожного движения, особенно пешеходов. Депутат считает, что внедрение предлагаемых мер поможет уменьшить количество аварийных ситуаций, снизить уровень конфликтов между разными участниками дорожного движения и сделать городскую среду более безопасной и комфортной для всех.

8 марта в пресс-службе московского главка ФССП РФ заявили, что судебные приставы могут забирать электросамокаты и другие средства индивидуальной мобильности у россиян при задолженности от 3 тысяч рублей.

Ранее в Подмосковье стартовал сезон проката электросамокатов.

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