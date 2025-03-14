«Испугаться не было времени»: жительница Москвы — о прилете БПЛА в жилой дом

Жительница Москвы Карина рассказала «Газете.Ru», что слышала громкий хлопок во время атаки БПЛА в районе Дорогомилово. По ее словам, у дома, куда попал дрон, повреждена кровля, окна жилых помещений остались целы.

«Был однократный очень сильный и громкий хлопок. Живу в доме напротив. Стены и стекла у нас не тряслись. Когда взрыв был в «Москве-Сити», был такой же звук, но тише. Ни возгораний, ни задымлений с внешней стороны дома нет. Попали в обшивку кровли. Окна жилых помещений расположены ниже, попали в стену. Нет осколков или обломков чего-то. Дом цел, за исключением кровли. Очень все быстро произошло. Испугаться не было времени. Но сразу рванула к ребенку в спальню. Испугалась, что он сильно напуган», — сказала она.

Еще одна жительница района Ольга в беседе с «Газетой.Ru» добавила, что была сильно напугана произошедшим.

«Я проснулась от сильного грохота примерно в 6:40, испугалась сначала сильно. Но списала грохот на другое, так как Кутузовский проспект — очень шумное место. Из моего дома не видно здания, где отлетела кровля, мне до него примерно 10 минут пешком», — уточнила девушка.

Очевидец Андрей отметил, что после сильного хлопка «сработали все сигнализации автомобилей».

14 марта мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице отразили атаку четырех беспилотников, на месте падения обломков дронов работают специалисты экстренных служб.

Кроме того, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что еще несколько беспилотников были сбиты в регионе утром, в результате атаки никто не пострадал. По его данным, два беспилотника были уничтожены над городом Балашиха, еще один уничтожен на улице Свободы в районе микрорайона Железнодорожный. Третий беспилотник сбили в микрорайоне Южная Битца в Ленинском районе. Обломки упали на строящийся многоэтажный дом, в котором, как уточнил губернатор, никто не проживает.

Ранее житель Подмосковья рассказал, что после атаки дронов у него в доме упала люстра.