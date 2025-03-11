«Думал, что сон»: житель Подмосковья — о прилете БПЛА в дом соседей

Житель Подмосковья рассказал, что после атаки дронов у него в доме упала люстра

Житель СНТ «Вятичи» в подмосковном Видном Саркис рассказал «Газете.Ru», что в его частном доме упала люстра и покосило забор из-за ударной волны во время атаки дронов. По его словам, на крышу соседского дома упал БПЛА, а осколки разбили окна.

«В 5:30 я услышал сильный хлопок, думал, что на мою кровлю упал дрон. Ударная волна была такой, что у меня люстра на втором этаже упала. Я быстро поднялся на мансарду, посмотрел — там все нормально. Спустился в комнату родителей – там тоже все хорошо. Потом вышел на балкон и посмотрел, что на участке все хорошо, спокойно и цело. Потом увидел, что у соседа на крыше что-то лежит, приблизил в камере зум — там лежал дрон. У него сзади дома прилетел дрон, упал между двумя участками, а осколками разбил соседу два стекла и выбил раму. Из-за ударной волны мой забор тоже скривился чуть-чуть, на навесе с левой стороны было стекло разбито. Если честно, я изначально думал, что это сон, начал слышать такие грохоты. А когда уже волна ударила, я прям понял, что это не сон», – сказал он.

Саркис добавил, что пока с жителями СНТ пока никто не связывался по поводу возмещения ущерба. Он добавил, что после атаки в пять утра звуков летящих беспилотников он больше не слышал.

Как сообщил 11 марта мэр Москвы Сергей Собянин, силы противовоздушной обороны отразили самую массированную атаку ВСУ на Москву. На подлете к столице был сбит 91 БПЛА. Обломками были повреждены дома и автомобили, на местах падения дронов работают экстренные службы.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что вызовы о БПЛА поступали из нескольких городов и районов региона, включая Коломну, Зарайск, Серебряные пруды, Раменское и другие. В Ленинском городском округе (город Видное) и Домодедово (село Ям) сообщается о нескольких пострадавших. Один из дронов упал на парковку компании «Мираторг», — три человека получили тяжелые ранения, врачам не удалось их спасти.

Всего над российскими регионами за ночь, согласно официальным данным, сбили 337 беспилотных летательных аппаратов. После атаки было возбуждено уголовное дело о теракте.

Ранее сообщалось, что атаковавшие Москву и область дроны были начинены поражающими элементами.