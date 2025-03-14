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Несколько беспилотников сбили утром в Подмосковье

Воробьев сообщил, что три беспилотника сбили утром в Балашихе и Южной Битце
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VLADJ55/Shutterstock/FOTODOM

Несколько беспилотников сбили утром в Подмосковье, есть повреждения. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев в своем Telegram-канале.

Он рассказал, что утром силы ПВО отразили очередную атаку украинских дронов.

Два беспилотника были уничтожены над городом Балашиха. Обломки одного из них упали на строительную площадку в районе улицы Демин Луг в микрорайоне Измайлово. Еще один — уничтожен на улице Свободы в районе микрорайона Железнодорожный.

Третий беспилотник сбили в микрорайоне Южная Битца в Ленинском районе. Обломки упали на строящийся многоэтажный дом, в котором, уточнил губернатор, никто не проживает.

По предварительным данным, в результате атаки никто не пострадал, добавил Воробьев.

Утром мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что в столице отразили атаку четырех беспилотников. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков дронов, добавил градоначальник.

Ранее жители Туапсе сообщили об атаке беспилотников и пожаре на нефтебазе.

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