В жилом доме на западе Москвы произошел взрыв

SHOT: взрыв произошел в многоэтажном доме в районе Дорогомилово в Москве

Взрыв произошел в многоэтажном жилом доме, который находится в районе Дорогомилово на западе Москвы. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT со ссылкой на очевидцев.

Как отметили журналисты, здание расположено на Резервном проезде.

«Причина [взрыва] уточняется», — говорится в тексте.

Материал дополнен кадрами с места происшествия, куда уже прибыли сотрудники экстренных служб. На записи видно, что в результате взрыва крыша дома получила повреждения.

Одна из местных жительниц рассказала «Газете.Ru», что взрыв произошел примерно в 6:20 мск. По словам женщины, в это время она услышала характерный громкий звук.

Утром 14 марта мэр российской столицы Сергей Собянин сообщил об отражении атаки украинских беспилотников на Москву. Он уточнил, что всего системы противовоздушной обороны уничтожили четыре дрона. При этом обломки сбитых летательных аппаратов упали на землю, сейчас их ликвидируют сотрудники профильных служб.

До этого пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артем Кореняко рассказал, что в московском аэропорту Внуково и калужском аэропорту Грабцево были введены ограничения на прием и отправку самолетов. Причиной послужила необходимость обеспечить безопасность полетов гражданских воздушных судов.

Ранее финское председательство ОБСЕ обвинили в игнорировании массированной атаки украинских дронов на Москву, произошедшей в ночь на 11 марта.