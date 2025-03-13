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В России заявили, что ОБСЕ проигнорировало атаку БПЛА на Москву

Буякевич: председательство ОБСЕ «не нашло ни слова» об атаке БПЛА на Москву
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Сергей Аверин/РИА «Новости»

Финское председательство ОБСЕ «не нашло ни слова» об атаке украинских беспилотников на Москву и регионы, несмотря на призывы защищать гражданских. Об этом заявил заместитель постоянного представителя РФ Максим Буякевич, пишет РИА Новости.

Он отметил, что с последствиями атаки на Москву на месте смог ознакомиться генеральный секретарь ОБСЕ Феридун Синирлиоглу, который как раз в это время находился в российской столице.

«Отмечаем, что финское действующее председательство на фоне рассуждений о том, что «гражданские лица должны быть защищены», не нашло вообще ни слова по поводу действий киевского режима», — сказал он.

Кроме того, отсутствовала реакция на действия киевских военных в отношении 96 жителей регионов России, пострадавших от действий ВСУ на прошлой неделе.

В ночь на 11 марта Россия подверглась одной из самых массовых атак беспилотников с 2022 года. Над десятью регионами России сбили 343 дрона Вооруженных сил Украины. Основной удар пришелся на Брянскую, Курскую и Московскую области.

Ранее в Германии заявили о панике делегации Украины после атаки беспилотников на Москву.

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