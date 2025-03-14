Москвичам пообещали майскую температуру в пятницу

Леус сообщил, что в Москве 14 марта воздух днем прогреется до +14°C

В Москве 14 марта воздух прогреется в дневное время до +12…+14°C. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в беседе с ТАСС.

«Днем температура вырастет до +12…+14°C», — рассказал он и уточнил, что такие значения близки к майским.

Но уже к вечеру похолодает до +4…+6°C, а утром 15 марта ожидается 0…-2°C, отметил синоптик. Леус уточнил, что холодный фронт принесет осадки с сильным ветром.

На период с 15 до 17 марта синоптики спрогнозировали москвичам «откат в зиму». 17 марта может выпасть снег. Однако, как уточнил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, похолодание будет недолгим. По его словам, в дальнейшем температура воздуха в марте и апреле будет превышать климатическую норму. Шувалов добавил, что к концу второй декады марта дневные температуры будут достигать +10°C.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд до этого говорил, что аномальное мартовское тепло связано с отсутствием снега. По его словам, снег способствует охлаждению поступающих с юга в центр европейской части России теплых воздушных масс. При наличии осадков температура стала бы ниже на 4–5°C.

Ранее москвичей предупредили о шторме в ночь на 14 марта.