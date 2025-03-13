Москвичей предупредили о шторме в ночь на 14 марта

В ночь на 14 марта в столичном регионе прогнозируется резкое ухудшение погодных условий, возможен шторм. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин написал в своем Telegram-канале.

«Уважаемые жители и гости нашего города. В эти дни мы ожидаем существенное изменение погоды. Синоптики предупреждают о шторме в ночь на пятницу и в течение 14 марта», — написал глава города.

Мэр пояснил, что в вечерние часы, начиная с 21:00, ветер в столице может усилиться до 22 метров в секунду. Также прогнозируются обильные осадки. Городские службы переведены в режим повышенной готовности. Собянин призвал горожан быть внимательными на улице в непогоду, а также не укрываться под деревьями и не парковать машины рядом с ними.

В пресс-службе столичного главка МЧС также предупредили москвичей о надвигающемся шторме и призвали не укрываться от непогоды под рекламными щитами и шаткими конструкциями, а также не оставлять без присмотра детей.

Начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолий Цыганков до этого рассказал, что столицу в пятницу, 14 марта, накроет штормовая погода. По словам синоптика, в ночь на 14 марта будет облачно, дождь, порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду. Специалист добавил, что в выходные в Москве прогнозируются заморозки. На дорогах возможен гололед.

Ранее москвичей призвали не бояться 9-балльного шторма.