Аэропорт Сочи спустя полчаса возобновил работу

В аэропорту Сочи отменили временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«В 3:25 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в публикации.

Ограничения вводились в 2:53 для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов, добавил Кореняко.

Незадолго до этого Telegram-канал Baza сообщил, что в городе Туапсе Краснодарского края беспилотные летательные аппараты атаковали нефтебазу. По словам очевидцев, они слышали характерный звук беспилотника и взрыв. В городе работали сирены. Официальная информация пока не поступала.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее глава ФСБ рассказал, куда Киев целится беспилотниками.