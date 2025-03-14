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Хинштейн обнародовал новые детали в мошеннической схеме Корпорации развития

Хинштейн: в мошеннической схеме Корпорации развития участвовала семья ее главы
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Кирилл Зыков/РИА Новости

Компания, арендовавшая имущество Курской области в Москве площадью 1,1 тысячи квадратных метров, связана с семьей руководства «Корпорации развития Курской области». Об этом заявил врио главы региона Александр Хинштейн в беседе с ТАСС.

«А что за такая чудесная фирма, которая получила в Москве на Варшавском шоссе 1,1 тысячи квадратных метров, что это за такое волшебство? Через одну фирму аффилированы с членами семьи руководства «Корпорации развития Курской области», — отметил он.

Принадлежавшее Курской области имущество было передано корпорации, которая через мошеннические схемы вывела его из казны, добавил врио губернатора.

Экс-гендиректора «Корпорации развития Курской области» Владимира Лукина и его бывшего заместителя Игоря Грабина задержали в конце прошлого года. Их обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве оборонительных сооружений в приграничных селах Теткино и Попово-Лежачи в Глушковском районе Курской области. По данным следствия, они неправомерно израсходовали более 173 млн рублей бюджетных средств в рамках одного из контрактов. При этом Лукин недавно получил медаль за вклад в укрепление обороны.

Позже официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила о том, что в Курской области возбудили уголовное дело по факту мошенничества на 156 млн рублей при производстве и поставке бетонных пирамид — «зубов дракона» — для возведения линий заграждения в регионе.

Ранее Хинштейн анонсировал новые уголовные дела по коррупции в Курской области.

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