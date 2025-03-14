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В Сочи ввели временные ограничения на работу аэропорта

Росавиация: аэропорт Сочи временно не принимает и не отправляет рейсы
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Артур Лебедев/РИА Новости

Аэропорт Сочи временно не принимает и не отправляет авиарейсы. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«В 2:53 мск временные ограничения введены на работу аэропорта Сочи», — говорится в публикации.

Ограничения связаны с обеспечением безопасности полетов гражданских самолетов, подчеркнул Кореняко.

В МЧС уточнили, что в Краснодарском крае в настоящее время объявлена угроза ракетной опасности.

Незадолго до этого сообщалось, что в аэропорту Саратова отменили временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, которые ввели накануне вечером. В период действия ограничений на запасной аэродром «ушел» один самолет, уточнили в Росавиации.

11 марта сообщалось, что пять аэропортов в России, где вводились ограничения на прием и отправку самолетов, возобновили работу в штатном режиме. Были сняты ограничения на работу трех столичных аэропортов — Домодедово, Жуковского и Внуково. В то же время прием и отправку самолетов возобновили воздушные гавани в городах Нижний Новгород и Ярославль. В период действия ограничений на запасные аэродромы были вынуждены «уйти» 46 самолетов из числа следовавших в Домодедово, Внуково и Жуковский.

Ранее несколько сотен пассажиров застряли в московском аэропорту.

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