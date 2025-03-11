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Внуково, Жуковский и Домодедово возобновили работу в штатном режиме

В аэропортах Москвы, Ярославля и Нижнего Новгорода сняли ограничения на полеты
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Михаил Воскресенский/РИА Новости

Пять аэропортов в РФ, где вводились ограничения на прием и отправку самолетов, возобновили работу в штатном режиме. Об этом в своем Telegram-канале сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артем Кореняко.

Он уточнил, что в 10:15 мск были сняты ограничения на работу трех столичных аэропортов — Домодедово, Жуковского и Внуково. В то же время прием и отправку самолетов возобновили воздушные гавани в городах Нижний Новгород и Ярославль.

«Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это главный приоритет», — говорится в заявлении.

Из него следует, что в период действия ограничений на запасные аэродромы были вынуждены «уйти» 46 самолетов из числа следовавших в Домодедово, Внуково и Жуковский.

В ночь на 11 марта ряд российских регионов подверглись массированной атаке украинских беспилотников. Министерство обороны РФ сообщило, что всего средства противовоздушной обороны сбили 337 дронов. При этом 91 летательный аппарат был уничтожен в небе над Московской областью.

На этом фоне в нескольких аэропортах вводились ограничения на прием и отправку самолетов. В столичном регионе работу приостанавливали воздушные гавани Жуковский, Домодедово, Внуково и Шереметьево. Последний возобновил работу в 8:55 мск.

Ранее в Государственной думе РФ призвали нанести ответные удары по Украине с помощью ракетного комплекса «Орешник».

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