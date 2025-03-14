Аэропорт Саратова возобновил работу

В аэропорту Саратова отменили временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«В период действия ограничений на запасной аэродром «ушел» один самолет», — говорится в публикации.

Аэропорт возобновил работу в 1:00 по московскому времени, уточнил Кореняко.

Ограничения вводились в 22:30 мск и были связаны с обеспечением безопасности полетов гражданских самолетов, подчеркнул он. Кореняко добавил, что безопасность полетов является первоочередной задачей, поэтому экипажи, авиадиспетчеры и все службы аэропорта принимают все необходимые меры для ее обеспечения.

Незадолго до этого губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что над территорией региона силами противовоздушной обороны были ликвидированы беспилотники. Угроза атаки дронов в регионе снята, добавил он.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в России призвали молиться во время атак беспилотников.