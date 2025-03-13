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В Суджанском районе нашли более 100 пропавших без вести

Волк: МВД снимет с розыска 154 человека, пропавших в Суджанском районе
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Global Look Press

Министерство внутренних дел России собирается снять с розыска 154 человека в Суджанском районе Курской области, которые числились пропавшими. Эти люди живы, сообщила ТАСС официальный представитель МВД Ирина Волк.

«Мои коллеги оказывают всеобъемлющую помощь жителям Суджанского района Курской области, которые прибывают из освобожденных российскими военными населенных пунктов», — рассказала Волк.

Она добавила, что многие из них числятся в реестре утративших связь с родственниками. В настоящее время готовы документы на снятие их с розыска. Сотрудники полиции помогают людям дозвониться до близких.

13 марта сотрудники МЧС вместе с российскими военными эвакуировали из Суджанского района Курской области более 90 человек. Людей на автобусах доставили в пункты временного размещения.

В числе эвакуированных оказалась заместитель главного редактора газеты «Суджанские вести» Инна Демьяненко, которая числилась пропавшей. Журналистка не хотела покидать Суджу, так как не верила в серьезность ситуации. А когда поняла, что опасно, было поздно — Вооруженные силы Украины ее не отпускали. В беседе с врио губернатора Курской области Александром Хинштейном Демьяненко призналась, что теперь учится радоваться простым вещам — еде, воде и свободе.

Ранее Хинштейн рассказал об эвакуации жителей из освобожденной Суджи.

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