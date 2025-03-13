Спасатели и военные эвакуировали жителей освобожденных территорий Суджанского района

МЧС: из Суджанского района Курской области эвакуированы более 90 человек

Из освобожденных территорий Суджанского района Курской области эвакуировали более 90 человек. Об этом сообщила пресс-служба МЧС РФ.

Отмечается, что эвакуацию населения проводят сотрудники МЧС совместно с российскими военными, добровольцами и волонтерами.

«Вывезено более 90 человек. Их доставляют в пункты временного размещения», — говорится в сообщении.

Людей перевозят на автобусах в безопасные зоны. Пострадавшим оказывается всесторонняя поддержка. Мероприятия проводятся в рамках действующего правового режима контртеррористической операции, добавили в МЧС РФ.

9 марта в пресс-службе Добровольческого штурмового корпуса сообщили, что более 800 российских военных попали в Суджу, используя пустую трубу газопровода Уренгой — Помары — Ужгород. Операция по освобождению города носит название «Поток».

Командование группировкой войск «Север» доложило президенту России Владимиру Путину, что достигло завершающей стадии операции по освобождению Курской области от военных ВСУ.

Ранее генерал Апти Алаудинов назвал ожидаемые сроки по освобождению Суджи.