Хинштейн встретился с числившейся пропавшей журналисткой из Суджи

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн навестил в пункте временного размещения (ПВР) заместителя главного редактора газеты «Суджанские вести» Инну Демьяненко, которая числилась пропавшей. Об этом Хинштейн написал в своем Telegram-канале.

«Встретились с коллегой — заместителем главного редактора газеты «Суджанские вести» Инной Демьяненко. Долгие семь месяцев коллеги и близкие не знали, жива ли она», — рассказал он.

По словам главы Курской области, журналистка не хотела покидать Суджу, так как не верила в серьезность ситуации. А когда поняла, что опасно, было уже поздно — Вооруженные силы Украины (ВСУ) не отпускали.

Инна Демьяненко поделилась с Хинштейном, что в этот период ей очень хотелось читать, однако не было света, фонарей или свечей. Она призналась, что теперь учится радоваться простым вещам — еде, воде и свободе.

13 марта сотрудники МЧС и военные эвакуировали более 90 человек из освобожденных территорий Суджанского района Курской области. Людей на автобусах доставили в пункты временного размещения. Пострадавшим оказывается всесторонняя поддержка. В МЧС отметили, что мероприятия проводятся в рамках действующего правового режима контртеррористической операции.

Ранее Хинштейн встретился с бойцами, которые ползли 14 км под землей «в тыл врага» под Суджей.