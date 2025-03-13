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В Москве ликвидировали фонд помощи трансгендерам

Суд в Москве ликвидировал фонд, помогавший людям с гендерными отклонениями
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Shutterstock

Кунцевский суд Москвы ликвидировал фонд помощи трансгендерам по иску Минюста РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей инстанции.

«Удовлетворен иск Министерства юстиции РФ по Москве о ликвидации фонда помощи людям с гендерными отклонениями и их близким «Трансгендер», — указано в сообщении.

Отмечается, что в последнее время организация де-факто не работала, а ее основатели уехали из России. Фонд работал с 2007 года. В феврале 2025-го были заблокированы его счета за «непредоставление налогоплательщиком-организацией налоговой декларации в налоговый орган в течение 20 дней по истечении установленного срока ее представления».

До этого сообщалось, что бывшую жену актера Владимира Епифанцева Анастасию Веденскую проверяют на пропаганду ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ). Утверждается, что Веденская получает около 100 тысяч рублей за смену и из Франции поддерживает Украину.

Ранее Милонов рассказал о своем «крестовом походе против пропаганды ЛГБТ».

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