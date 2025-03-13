В Москве ликвидировали фонд помощи трансгендерам

Кунцевский суд Москвы ликвидировал фонд помощи трансгендерам по иску Минюста РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей инстанции.

«Удовлетворен иск Министерства юстиции РФ по Москве о ликвидации фонда помощи людям с гендерными отклонениями и их близким «Трансгендер», — указано в сообщении.

Отмечается, что в последнее время организация де-факто не работала, а ее основатели уехали из России. Фонд работал с 2007 года. В феврале 2025-го были заблокированы его счета за «непредоставление налогоплательщиком-организацией налоговой декларации в налоговый орган в течение 20 дней по истечении установленного срока ее представления».

До этого сообщалось, что бывшую жену актера Владимира Епифанцева Анастасию Веденскую проверяют на пропаганду ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ). Утверждается, что Веденская получает около 100 тысяч рублей за смену и из Франции поддерживает Украину.

Ранее Милонов рассказал о своем «крестовом походе против пропаганды ЛГБТ».