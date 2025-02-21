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В России заблокировали счета фонда «‎Трансгендер»

РИА Новости: налоговая заблокировала счета фонда «‎Трансгендер»‎
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Depositphotos

Счета фонда «‎Трансгендер», который занимается помощью людям с гендерными отклонениями и их близким, заблокировала налоговая из-за непредоставления декларации. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на информацию сервиса «‎БИР-Аналитик»‎.

По данным сервиса, среди основных видов деятельности фонда указана «‎деятельность прочих общественных организаций и некоммерческих организаций, кроме религиозных и политических организаций»‎.

Как уточняет агентство, счета фонда заблокировали за «‎непредоставление налогоплательщиком-организацией налоговой декларации в налоговый орган в течение 20 дней по истечении установленного срока ее представления». Уточняется, что в последний раз счета организации блокировали в ноябре прошлого года.

Фонд «‎Трансгендер»‎ зарегистрировали в 2007 году. Как заявляли в СМИ его создатели, в последнее время организация почти прекратила работу, а сами они покинули РФ.

В конце января этого года сообщалось, что фонд собираются ликвидировать. Главное управление Минюста России по Москве обратилось в столичный суд с соответствующим иском.

До этого в Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов устроили рейд в арт-пространстве «Явление», где, по их информации, проходит закрытая вечеринка ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) «Круги свободы – бал».

Ранее «ТВ Центр» оштрафовали за пропаганду ЛГБТ.

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