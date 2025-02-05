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Бывшую жену Владимира Епифанцева проверят на пропаганду ЛГБТ

Mash: актрису Веденскую проверят на пропаганду ЛГБТ из-за фильма «Привет, экстремисты»
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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Бывшую жену актера Владимира Епифанцева актрису Анастасию Веденскую проверят на пропаганду ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ). Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Сейчас российская актриса живет во Франции, откуда периодически приезжает в Москву на съемки. Утверждается, что Веденская получает около 100 тысяч рублей за смену и оттуда поддерживает Украину. Последний сериал с ее участием «Перевод с турецкого» демонстрировали на федеральном канале.

Во Франции она развивает карьеру как режиссер — недавно Веденская сняла в Париже фильм «Привет, экстремисты», посвященный ЛГБТ-эмиграции. Сейчас бывшая жена Епифанцева, как удалось узнать каналу из ее комментариев в одном из киноосообществ, готовит к выпуску фильм о российской оппозиции.

Представители общественного движения «Ветераны России» попросили Генпрокуратуру проверить деятельность Веденской, признать ее иностранным агентом и закрыть ей въезд в Россию.

В 2021 году Анастасия Веденская попала в криминальную хронику — во время драки в Петербурге ей порезали лицо. Со звездой «Зеленого слоника» Владимиром Епифанцевым она развелась в 2018 году.

Ранее Игорь Матвиенко рассказал о мюзикле про «Иванушек International».

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