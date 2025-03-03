Милонов рассказал о своем «крестовом походе против пропаганды ЛГБТ»

Милонов: в России не лезут в частную жизнь, несмотря на запрет пропаганды ЛГБТ

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил в интервью «Газете.Ru», что в России никто не лезет в частную жизнь граждан, несмотря на запрет пропаганды ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ).

«Я очень рад, что в России не произошло то, чего нам постоянно приписывали западные журналисты, актеры, — у нас нет охоты на ведьм. Я очень рад, что никто не лезет в частную жизнь. Никому не должно быть дела до частной жизни человека, если он ее не пытается как-то навязать», — сказал депутат.

Он заявил, что его «священный крестовый поход против засилья ЛГБТ-пропаганды» свершился.

«В общем-то, все то, о чем мы говорили воплотилось. Тогда, 13 лет назад, будучи петербургским депутатом, которого все хейтили, проклинали и высмеивали за мои анти-ЛГБТ-инициативы, мог ли я предположить, что мои слова будет произносить президент США? Но так оно и вышло, все сработало», — сказал Милонов.

Подробнее о том, кто главный враг России и почему нельзя научить патриотизму — читайте в полном интервью.

Ранее сообщалось, что представители общественного движения «Сорок сороков» обратились в МВД с просьбой проверить племянника и крестного сына Андрея Григорьева-Аполлонова на пропаганду ЛГБТ и запретить им въезд в Россию.