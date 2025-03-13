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В Новосибирской области произошло землетрясение

В Новосибирской области случилось землетрясение магнитудой 3,9
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Uwe Anspach/Global Look Press

В Новосибирской области произошло землетрясение. Об этом сообщили в Алтае-Саянском филиале Единой геофизической службы, его данные передает NGS.RU.

Уточняется, что землетрясение произошло недалеко от деревни Мальчихи. Магнитуда составила 3,9, интенсивность подземных толчков в эпицентре достигала 5 баллов.

Накануне землетрясение магнитудой 4,3 произошло под Армавиром в Краснодарском крае.

8 марта в районе армянского города Спитак после землетрясения произошли 45 афтершоков. Сотрудники экстренных служб Армении получили информацию о повреждении объектов в двух городах страны — Артик и Гюмри. В первом населенном пункте с пятого этажа одного из зданий упали два камня, во втором — от аварийного здания отвалился кусок облицовки площадью два квадратных метра.

Ранее российские ученые нашли новый способ изучения землетрясений.

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