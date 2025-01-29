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Российские ученые нашли новый способ прогноза землетрясений

На Камчатке разработали новый метод прогноза землетрясений
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Zhang Xiaoyu/XinHua/Global Look Press

Ученые Камчатского государственного университета имени Витуса Беринга и Института космофизических исследований и распространения радиоволн ДВО РАН (ИКИР ДВО РАН) разработали математическую модель, учитывающую «память» земной коры при прогнозе землетрясений. Об этом «Газете.Ru» рассказали в КамГУ.

Исследователи предложили новый подход к анализу геоакустической эмиссии (излучение упругих волн, возникающее в процессе перестройки внутренней структуры земной коры при пластических деформациях). Модель высокочастотной геоакустической эмиссии учитывает эффект «наследственности» или «памяти» геологической среды, что позволяет получать более точную информацию о процессах, происходящих в земной коре перед землетрясениями. В основе подхода лежит анализ взаимодействия источников акустических излучений с учетом того, как предыдущие деформации влияют на текущее состояние горных пород.

«Существующие математические модели рассматривают горные породы как геосреду, в которой каждое новое состояние зависит только от текущего момента времени. Однако в реальности земная кора накапливает и «помнит» предыдущие состояния (деформации), которые влияют на её дальнейшее поведение. Наша математическая модель учитывает эффект наследственности в компонентах, которые отвечают за рассеивание энергии (трение или диссипацию), а это в свою очередь позволяет точнее описывать процессы, предшествующие сейсмическим событиям», — пояснила «Газете.ru» аспирант кафедры информатики и математики Камчатского государственного университета имени Витуса Беринга Дарья Сергиенко.

Принципиальное отличие новой модели заключается в использовании математического аппарата дробного исчисления. Это даёт возможность учесть постепенное накопление деформаций в горных породах — процесс, который предшествует землетрясениям.

В настоящее время исследователи работают над сопоставлением теоретических результатов с экспериментальными данными, которые регистрируются на пунктах наблюдений ИКИР ДВО РАН. Это позволит уточнить параметры модели и разработать практические рекомендации по ее применению в системах сейсмического мониторинга.

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