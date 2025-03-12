В Краснодарском крае произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,3 произошло под Армавиром в Краснодарском крае. Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

По его информации, сейсмособытие случилось 11 марта в 20:57 по времени UTC (23:57 мск) в 38 километрах к северо-западу от этого города. Очаг землетрясения находился на глубине 10 километров.

Информация о возможных пострадавших и разрушениях пока не поступала.

8 марта в районе армянского города Спитак после землетрясения произошли 45 афтершоков. Сотрудники экстренных служб Армении получили информацию о повреждении объектов в двух городах страны — Артик и Гюмри. В первом населенном пункте с пятого этажа одного из зданий упали два камня, во втором — от аварийного здания отвалился кусок облицовки площадью два квадратных метра.

В 1988 году в Армении произошло Спитакское, или Ленинаканское, землетрясение. Мощные подземные толчки за полминуты разрушили почти всю северную часть республики и затронули около 1 млн человек. В эпицентре землетрясения — Спитаке — интенсивность толчков достигла 10 баллов.

Ранее российские ученые нашли новый способ изучения землетрясений.