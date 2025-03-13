В МАГАТЭ раскрыли последствия удара БПЛА по четвертому блоку Чернобыльской АЭС

Удар беспилотного летательного аппарата (БПЛА) по защитному саркофагу четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС привел к образованию большой дыры в защитной конструкции и спровоцировал пожар. Об этом говорится в заявлении генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, опубликованном на сайте организации.

«Атака беспилотника в ранние часы 14 февраля пробила большую дыру в крыше новой защитной оболочки и вызвала пожары внутри ее конструкции, которые продолжали тлеть более двух недель», — говорится в заявлении.

Гросси добавил, что пожарным удалось взять ситуацию с возгоранием под свой контроль. Глава МАГАТЭ подчеркнул, что огонь также нанес ущерб новой защитной оболочке, особенно в ее северной части. После инцидента новой защитной оболочке четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС потребуется значительный ремонт.

Среди прочего Гросси рассказал, что на сегодняшний день все результаты радиационного мониторинга показывают отсутствие повышения уровня радиации.

Эксперты Международного агентства по атомной энергии сообщали, что в ночь на 14 февраля на Чернобыльской АЭС произошел взрыв на новом саркофаге, который защищает поврежденный четвертый реактор. По данным ведомства, около 1:50 по местному времени сотрудники агентства находились на Чернобыльской площадке и услышали взрыв со стороны саркофага над разрушенным энергоблоком. Позднее появилось видео ночного удара.

После проверки выяснилось, что в результате падения дрона была пробита облицовка арки. От взрыва образовалось отверстие диаметром около шести метров. Кроме того, было повреждено оборудование и электрические кабели. При этом специалисты уточнили, что структурные опорные балки серьезных повреждений не получили.

Ранее в МАГАТЭ заявили о ядерных рисках в связи с атакой на Чернобыльскую АЭС.