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В МАГАТЭ заявили о ядерных рисках в связи с атакой на ЧАЭС

Гросси заявил о ядерных рисках после удара дрона по Чернобыльской АЭС
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РИА «Новости»

Глобальная ядерная безопасность оказалась под угрозой после инцидента на Чернобыльской АЭС и эскалации военной активности вблизи Запорожской АЭС. Об этом заявил руководитель Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, пишет РИА Новости.

Гросси выразил серьезную обеспокоенность, подчеркнув сохранение реальной угрозы ядерных катастроф. По его словам, МАГАТЭ должно поддерживать максимальную степень готовности к реагированию на подобные ситуации.

«Сотрудники пожарной службы и специализированные транспортные средства прибыли на место происшествия в течение нескольких минут. На данный момент не зафиксировано никаких признаков нарушения внутренней защитной оболочки сооружения», — говорится в сообщении организации.

14 февраля, в день старта Мюнхенской конференции по безопасности, в соцсетях появилось видео удара беспилотника по Чернобыльской АЭС. Эксперты Международного агентства по атомной энергии подтвердили, что на четвертом реакторе атомной станции произошел взрыв.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга заявила, что удар Киева по Чернобыльской атомной электростанции — не последний шаг Украины по подрыву ядерной безопасности.

Ранее ВСУ ударили по колонне с экспертами МАГАТЭ.

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