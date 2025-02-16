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В МАГАТЭ назвали причину пожара на Чернобыльской АЭС после атаки беспилотника

В МАГАТЭ заявили, что пожар на Чернобыльской АЭС произошел из-за обшивки крыши
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Press service of the State Emergency Service of Ukraine/Reuters

Пожары на укрытии Чернобыльской АЭС после удара беспилотника продолжаются. Об этом сообщает издание «Политика страны» со ссылкой на пресс-службу Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

«Их причиной стали легковоспламеняющиеся материалы в обшивке крыши», — говорится в сообщении.

По данным канала, на место прилета БПЛА прибыли эксперты. После проверки выяснилось, что в результате падения дрона была пробита облицовка арки. От взрыва образовалось отверстие диаметром около шести метров. Кроме того, было повреждено оборудование и электрические кабели. При этом специалисты уточнили, что структурные опорные балки серьезных повреждений не получили.

Директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что атаки на ядерные объекты недопустимы и подобных инцидентов не должно происходить.

14 февраля, в день старта Мюнхенской конференции по безопасности, в соцсетях появилось видео удара беспилотника по Чернобыльской АЭС. Эксперты Международного агентства по атомной энергии подтвердили, что на четвертом реакторе атомной станции произошел взрыв.

Ранее в МАГАТЭ заявили о ядерных рисках в связи с атакой на ЧАЭС.

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