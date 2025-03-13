В Госдуме призвали присвоить Судже особое название

Городу Судже в Курской области нужно присвоить особое название. Об этом РИА Новости заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

Депутат отметил, что операция по освобождению российского региона от Вооруженных сил Украины (ВСУ) была сложной. Парламентарий обратил внимание, что украинские войска цеплялись за каждый дом.

«В память об этом и Судже, думаю, следует носить особое звание, по которому потомки могли бы вспоминать о нынешних ратных подвигах российских войск», — сказал Журавлев.

Депутат добавил, что Суджа стала символом сопротивления оккупации, в связи с чем город должен остаться в военной истории России.

13 марта министерство обороны России сообщило, что российские военнослужащие освободили Суджу, а также населенные пункты Меловой и Подол в Курской области.

При этом генштаб ВСУ не подтвердил информацию о переходе Суджи под контроль российских войск. На официальных картах боевых действий, опубликованных в Telegram-канале украинского командования, большая часть населенного пункта обозначена как зона контроля ВСУ.

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